"Viteaza" doar la noi

Diana Sosoaca sfideaza regulile cu orice ocazie in Romania. Insa in alte state, de teama sanctiunilor care chiar se aplica, atitudinea sa este cu totul alta. Aflata la Roma in aceste zile, imediat ce i s-a transmis sa opreasca live-ul din fata Vaticanului, senatoarea s-a conformat, fara scandalul cu care ne-a obisnuit."- Opriti, va rog, opriti! Nu filmati!- 5 minute...Nu, nu...e pentru mine.- Nu, nu faceti video. Aici nu faceti ... citește toată știrea