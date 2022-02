Vlogger bucurestean: "Poiana nu e atat de scumpa"!

Poiana Brasov nu este o statiune atat de scumpa cum crede lumea. O spune un vlogger bucurestean care a venit sa schieze in statiunea montana in cursul saptamanii si a ajuns in cursul dupa-amiezii. De cele mai multe ori, cei care prezinta Poiana Brasov vorbesc despre hotelurile si restaurantele cele mai scumpe. Mihai Preda, de la "Calatorii No Stress", spune ca lucrurile nu stau chiar asa. Vloggerul spune ca a facut 2 ore si 40 de minute de la Corbeanca pana in Poiana Brasov si ca nici macar pe ... citeste toata stirea