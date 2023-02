Vom patina la Brasov si in martie, la +20 grade Celsius

Din 10 februarie, brasovenii si turistii au la dispozitie un noi patinoar in aer liber, la Baza Olimpia de sub Tampa. Patinoarul are dimensiuni olimpice, singurul de acest gen din Romania, iar gheata este produsa si intretinuta cu instalatii si echipamente noi. Patinoarul va fi functional si la plus 20 de grade, iar administratorii estimeaza ca va fi functional inclusiv in luna martie. Pe langa gheata de cea mai buna calitate, la patinoar au fost aduse, pentru inchiriere, 400 de perechi de ... citeste toata stirea