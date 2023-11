Proiectul propus de PNL privind acoperirea sumelor platite de parintii copiilor inscrisi la programele "Scoala dupa scoala" din cele cinci unitati de invatamant din municipiu a fost respins in sedinta extraordinara a Consiliului Local Brasov din 15 noiembrie. De altfel, proiectul nu a obtinut nici macar voturile tuturor consilierilor PNL, avand in vedere ca "pentru" au votat 10 alesi, iar in Consiliul Local Brasov sunt 11 liberali.Proiectul a fost initiat de consilierul local Pamela Diaconu ... citeste toata stirea