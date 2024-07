Vrabiutele, pe cale de disparitie

In ultimele 2 decenii, o parte semnificativa din vrabiutele din Europa a disparut. De exemplu, in Paris, numarul lor a scazut cu aproape 1 sfert in 15 ani. Fenomenul se observa inclusiv in Romania, unde numarul lor a scazut semnificativ. Acesta e un fenomen global care a ingrijorat expertii, scrie France 24. Numarul in scadere a fost observat si in alte mari capitale, precum Londra, Hamburg si Amsterdam, printre altele.Expertii sunt ingrijorati de aceasta disparitie treptata a vrabiutelor. ... citește toată știrea