Florina Maior, sotia lui Dorin Lazar Maior, liderul Blocului National al Revolutionarilor, achitata definitiv pe "fapta nu exista", dupa ce a stat sase luni in arest preventiv si doua luni in arest la domiciliu, solicita statului roman despagubiri in valoare de un milion de euro pentru arestul pe care l-a indurat nevinovata: 500.000 euro daune materiale si 500.000 euro daune morale.In 5 octombrie 2021, judecatoarea Erika Ordog de la Tribunalul Brasov a respins actiunea Florinei Maior, ... citeste toata stirea