Un fenomen astronomic rar se va produce in acest weekend si va putea fi observat si din Romania. Este vorba despre a patra eclipsa din acest an, de data aceasta o eclipsa partiala de Luna. Va fi vizibila din Europa (si Romania), Asia, Africa si Oceanul Indian, in noaptea de 28 spre 29 octombrie.Astrul va avea o acoperire mica (12%, cu magnitudine 0.122). Fenomenul incepe cu intrarea Lunii in penumbra, la ora 21.02, la doua ore dupa rasaritul Lunii. ... citeste toata stirea