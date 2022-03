WhatsApp, Facebook, Skype, Signal, Wire si Telegram nu vor putea fi obligati sa ne intercepteze discutiile

Furnizorii de serviciu de comunicatii interpersonale care nu se bazeaza pe numere, precum WhatsApp, Facebook, Skype, Signal, Wire, Telegram, nu vor fi obligati in Romania sa permita organelor de aplicare a legii si celor cu atributii in domeniul securitatii nationale punerea in executare a metodelor de supraveghere tehnica, respectiv de interceptare a comunicatiilor utilizatorilor acestor servicii, conform unui proiect de lege adoptat de Parlament, prin votul final al Senatului.Prevederea ca ... citeste toata stirea