Zapada ca iarna in Poiana Brasov

Frigul din ultimele zile, dar si noul strat de zapada naturala depus recent au reprezentat un "balon de oxigen" pentru domeniul schiabil din Poiana Brasov, compensand temperaturile ridicate de saptamana trecuta. De altfel, dupa acest episod de iarna, reprezentantii Primariei Brasov au precizat ca partiile sunt intr-o stare buna, zapada ajunge la 60 cm in partea superioara a masivului, iar in partea inferioara are o grosime cuprinsa intre 20 cm si 50 cm. In aceste conditii, sansele ca pe cele ... citeste toata stirea