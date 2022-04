"Zapada mieilor" peste Brasov

Foto: A nins ca in basme si in Poiana Brasov. Imagini de luni, 11 aprilie.Vremea deosebit de rece ce s-a instalat in judetul Brasov incepand de duminica seara le-a dat batai de cap drumarilor brasoveni. Astfel, in noaptea de duminica spre luni a nins in zonele montane, astfel ca pe DN 1A (Cheia) era un strat de zapada framantata de 1 - 3 cm, iar pe DN 73 (in zona Bran - Fundata) era zapada de pana la 3 cm.Conform reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, de ... citeste toata stirea