Zapada proaspata in Poiana Brasov

Dupa o perioada cu vreme destul de calda, iarna a revenit in Poiana Brasov, cel putin din punct de vedere al temperaturilor. Administratorii domeniului schiabil din Poiana Brasov profita din plin de aceasta "fereastra de vreme rece" si, luni, 3 februarie, au repornit instalatiile de producere a zapezii artificiale din partea superioara a masivului, in zonele cu uzura mare (unde au aparut si portiuni inghetate)."Daca se vor mentine temperaturile negative, vom porni instalatiile si in partea ... citește toată știrea