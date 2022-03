Ziua cu doua cutremure de peste 4,2 pe scara Richter. INFP: "Da, e putin neobisnuit"

Doua cutremure cu magnitudinea de peste 4,2 pe scara Richter s-au produs in Romania, in decurs de 10 ore.Seismele s-au produs in zona seismica Vrancea, luni noapte, la ora 00:31, respectiv in luni dimineata la ora 9:32. Miscarile telurice s-au resimtit in orasele Brasov, Pitesti, Sibiu, Ploiesti si in Galati, Braila."Da, e putin neobisnuit sa fie doua cutremure de 4 pe o arie destul de restransa, dar per ansamblu nu ne mira cutremurele din zona Vrancea, nu sunt niste cutremure care sa ne ... citeste toata stirea