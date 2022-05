Ziua in parcuri, noaptea pe strazi

Firma Coral Impex SRL, care are contract cu Primaria Brasov pentru dezinfectia, dezinsectia si deratizarea domeniului public al municipiului a inceput in 2 mai campania de dezinsectie. Conform reprezentantilor Primariei Brasov, pentru combaterea insectelor din oras sunt disponibile 32 de echipe, iar interventiile se vor desfasura atat ziua, cat si noaptea.Astfel, dezinsectia de la sol (zonele verzi dintre blocuri, parcuri, locuri de joaca ) se va desfasura intre orele 05.00 si 10.00, in ... citeste toata stirea