Ziua interzisa de doua ori

Din 1866 si pana in 1947, la venirea la putere a comunistilor, 10 mai era Ziua Nationala a Romaniei. La 10 mai 1866, Carol Hohenzollern de Sigmaringen sosea in Romania sosea la Bucuresti si incepea cea mai lunga domnie din istoria Romaniei, de 48 de ani."Modernizarea statului roman este legata de venirea pe tron a printului Carol. Independenta este legata tot de 10 mai. Chiar si simbolul Romaniei Mari este legat tot de 10 mai, pentru ca sa nu uitam ca regatul sub care s-au unit Transilvania, ... citeste toata stirea