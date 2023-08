Ziua Jocului Brasoveanca, jocul traditional al Brasovului, va fi sarbatorita prin dans, in Piata Sfatului, cu prilejul evenimentului "Zilele Muzeului de Etnografie Brasov".Muzica si dansurile traditionale ale comunitatilor etnice brasovene se impletesc in sectacolul "Zestrea brasovenilor", in Piata Sfatului, de "Zilele Muzeului de Etnografie Brasov", care are ca scop descoperirea muzicii si dansurilor traditionale din comunitatilor etnice brasovene.Miercuri, 15 august 2023 incepand cu orele ... citeste toata stirea