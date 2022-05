Ziua Nationala a Portului Traditional din Romania, la Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului

Beneficiati de gratuitate la vizitare, de Ziua Nationala a Portului Traditional. Dar numai daca veniti la muzeu fie cu un accesoriu, fie imbracat in costum national, duminica, 8 mai 2022!Muzeul Civilizatiei Urbane a Brasovului isi deschide portile pentru iubitorii de traditii. Care aleg sa poarte fie un accesoriu, fie un costum intreg national pentru a sarbatori Ziua Nationala a Portului Traditional.Ziua este marcata in fiecare an in a doua duminica a lunii mai. ... citeste toata stirea