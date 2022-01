Ziua Portilor Deschise, online, la Teatrul Arlechino Brasov

Teatrul Arlechino din Brasov va marca Ziua Culturii Nationale, sambata, 15 ianuarie, in online.Ziua Portilor Deschise se afla la cea de-a XII-a editie si devenit deja o traditie in cadrul Teatrului Arlechino Brasov.Avand in vedere faptul ca in data de 15 ianuarie este sarbatorita, in toata tara, Ziua Culturii Nationale, evenimentul isi propune apropierea de teatru si de artistii sai a publicului brasovean de toate varstele si patrunderea acestuia in spatele culiselor."Deoarece in ... citeste toata stirea