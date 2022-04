Ziua romilor n-a fost uitata la Brasov

Vineri, 8 aprilie, a fost Ziua Internationala a Romilor, iar la Brasov, sarbatoarea in cinstea lor s-a organizat in comuna Augustin. Evenimentul a fost unul discret, neanuntat presei, el fiind marcat doar de un mesaj postat pe retelele de socializare de deputatul PSD de Brasov, Marian Rasaliu, alaturi de imagini de la faa locului, in care apare cu colegul de partid, senatorul Marius Dunca."Astazi, de Ziua Internationala a Romilor, am raspuns cu bucurie invitatiei primarului comunei Augustin, ... citeste toata stirea