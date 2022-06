1-3 cu Farul, in primul amical

FC Brasov a disputat, miercuri, primul meci amical din pregatirea de vara, cedand cu 3-1 in fata prim-divizionarei Farul Constanta."Marinarii" au reusit sa inscrie de trei ori, prin Kiki (19), Cojocaru (53) si Alexi Pitu (87), in timp ce pentru brasoveni a marcat Vlad Mihalcea (67)."Este un test nesperat de bun. Am inceput pregatirea de o saptamana. Nu am reusit sa facem niciun transfer. Au fost momente foarte bune ale noastre, peste asteptari. Am pus ceva probleme Farului, dar bineinteles ... citeste toata stirea