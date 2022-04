In perioada 3-8 mai - in Ljublijana, Slovenia - va avea loc Campionatul Mondial de seniori, Div. I, Grupa A. Romania va lupta pentru mentinerea in cel de-al doilea esalon valoric al hocheiului mondial cu: Slovenia, Coreea de Sud, Ungaria si Lituania.Programul meciurilor Romaniei din cadrul Campionatului Mondial din Slovenia va fi urmatorul:- 4 mai ora 19.00 - ROU- SLO (ora 20.00 RO)- 5 mai ora 15.30 - ROU - ... citeste toata stirea