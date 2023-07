Prima victorie in amicalele verii pentru FC Brasov, un categoric 12-0 (8-0) cu Inter Cristian, echipa din Liga a 4-a, care nu de mult a castigat faza judeteana a Cupei Romaniei.Dan Alexa a ales un amical mai usor la inceput de pregatire pentru ca echipa sa se omogenizeze si pentru a pune cat mai bine in aplicare schemele lucrate la antrenamente. Mai mult, tehnicianul a folosit si cativa jucatori veniti in probe.Pentru galben-negrii au reusit sa inscrie Dan Spataru de doua ori, in minutele 1 ... citeste toata stirea