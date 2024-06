12 medalii si locul trei la general pentru Shingitai Karate Club la Campionatul National sub 12 ani

Clubul de arte martiale Shingitai Karate Club, antrenat de sensei Liviu Tabacaru - 5 dan, antrenor emerit al sportului, a avut 9 sportivi care au reprezentat clubul si orasul Brasov la Campionatul National de Ashihara Karate sub 12 ani. Competitia a avut loc la Constanta, la finalul lunii mai, iar sportivii de la Shingitai Karate Club au reusit frumoasa performanta de a cuceri 12 medalii. La eveniment au luat parte, in total, 200 de sportivi, care s-au intrecut in doua zile de concurs.Aceasta ... citește toată știrea