13, fara ghinion, Corona s-a impus fara probleme la Iasi

Echipa de handbal a Coronei a castigat fara probleme partida de la Iasi, scor 40-24 (18-11), in fata formatiei care, foarte probabil, o va urma in turneul final de promovare. Desi au aratat mult mai bine in debutul returului decat in cel al turului, iesencele nu s-au putut ridica la nivelul trupei lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu.Fonseca, Moraru, Lasm (cate 5 goluri), Munteanu, Berbece, Dombaxe (cate 4), Vacariu (3), Cristea, Gandulfo, Iordachi (cate 2), Lacatus, Voica, Marin si Dumitrascu ... citeste toata stirea