Corona Brasov a incheiat sezonul regulat al Diviziei A cu victorii "pe linie". Miercuri dupa amiaza, fetele lui Alin Bondar si Razvan Udristoiu s-au impus pe terenul lui CSM Bacau, scor 34-17 (17-6). Astfel, Corona a ajuns la 18 succese in tot atatea partide disputate in liga secunda, in acest sezon si se pregateste acum pentru turneul final de promovare."Ultimul meci din campionat, ne-am dorit sa castigam cele trei puncte, pentru caam dorit sa ramanem singura echipa din liga a doua care nu a ... citeste toata stirea