18 handbaliste pentru "dubla" cu Danemarca

Antrenorii Adrian Vasile si Bent Dahl s-au decis asupra lotului de jucatoare cu care vor ataca cele doua partide cu Danemarca din preliminariile europenelor de la sfarsitul acestui an, ce se vor desfasura in Slovenia, Macedonia de Nord si Muntenegru, scrie handbalmania.ro.Revine si Cristina Neagu, dupa pauza pe care si-a luat-o anul trecut.Romania va juca impotriva Danemarcei la Mioveni, pe 2 martie (ora 18.05) si la Odense (5 martie, ora 17.10). Dupa doua etape, in grupa 2 a ... citeste toata stirea