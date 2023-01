Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a incheiat anul pe locul sase in clasamentul din Liga 1, iar acum covasenenii se pregatesc intens pentru cea de-a doua parte a sezonului. Formatia pregatita de Cristiano Bergodi se afla in cantonament in Antalya, unde a disputat primul amical al iernii impotriva polonezilor de la Radomiak Radom, scor 2-1.Golurile lui Sepsi au fost marcate de Cosmin Matei si Alexandru Tudorie. ... citeste toata stirea