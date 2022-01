2-2 cu FC Arges, in primul amical al iernii pentru Sepsi

Sepsi OSK si FC Arges s-au intalnit intr-un meci amical, vineri, la Sfantu Gheorghe. Partida s-a terminat la egalitate, scor 2-2, dupa ce pitestenii au condus cu 1-0 la pauza. Dumitru a deschis scorul, in minutul 33, iar Said a majorat diferenta, din penalty (79). Covasnenii au egalat in prelungiri, prin tinerii Dragomir (92) si Damascan (93).Pentru FC Arges a fost al doilea si totodata ultimul test al scurtei perioade de pregatire, dupa 3-1 cu CS Mioveni. "Alb-violetii" vor intalni vineri pe ... citeste toata stirea