2-3 cu Dinamo la feminin, 3-1 cu Zalau la masculin

Sambata a fost o zi cu doua meciuri de volei la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi". Desi echipa de volei feminin a Coronei a avut un debut foarte bun, dupa un meci incheiat in cinci acte a pierdut in fata lui Dinamo Bucuresti cu 2-3 (25-11, 21-25, 21-25, 25-21, 12-15). "A fost un meci cu multe suisuri si coborasuri, dar tinem cont totusi de faptul ca am intalnit o echipa buna, capabila sa se remonteze dupa un inceput dezastruos", a spus antrenorul Ciprian Darnescu. Corona are o