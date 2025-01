200.000 de euro vrea Sepsi pe Denis Ciubotariu

Denis Ciobotariu - foto - (26 de ani) a semnat un contract cu Rapid valabil din vara, dar giulestenii spera sa-l aiba in lot de acum. Negocierile cu Sepsi sunt, insa, mai dificile decat anticipau cei de la Rapid, iar partile nu au ajuns, cel putin deocamdata, la un acord. Sepsi a cerut initial 100.000 de euro plus cedarea definitiva in Covasna a lui Omar El-Sawy, dar Rapid a refuzat clar. Giulestenii au facut oferit 50.000 de euro. Sepsi nu concepe, insa, sa-l cedeze pe Denis Ciobotariu pentru ... citește toată știrea