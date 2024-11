24 de medalii si 13 recorduri pentru Corona la Campionatul National

Sportivii de la Corona Brasov au incheiat cu succes Campionatul National de seniori, tineret si juniori I-II, desfasurat in bazinul de 25 de metri la Otopeni, obtinand 24 de medalii, doborand 13 recorduri nationale si reusind un barem de participare la Campionatul Mondial de Seniori in bazin scurt, prin Darius Coman in proba de 400 m mixt, potrivit Radio Romania Brasov."Suntem foarte multumiti de rezultatele reusite de sportivii nostri la aceste campionate nationale. Am reusit sa castigam 24 ... citește toată știrea