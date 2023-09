Selectionerul echipei nationale de fotbal, Edward Iordanescu (foto), a convocat 26 de jucatori pentru meciurile cu Israelul si Kosovo, din preliminariile EURO 2024, potrivit site-ului FRF."Ne aflam in fata unui moment important in drumul nostru spre EURO 2024. Meciurile cu Israel si Kosovo reprezinta o sansa mare de a lua o optiune serioasa de calificare. E o oportunitate pe care am castigat-o luptand in meciurile de pana acum si de care trebuie sa profitam, trebuie sa abordam aceste partide ... citeste toata stirea