Federatia Romana de Fotbal a dat publicitatii duminica lista cu cei 26 de jucatori convocati de selectionerul Edward Iordanescu in vederea meciurilor cu Kosovo si Elvetia din preliminariile Campionatului European - EURO 2024, programate luna aceasta.Romania va juca in deplasare cu Kosovo, in data de 16 iunie, pe stadionul Fadil Vokkrri din Pristina (ora 21:45), iar apoi se va deplasa in Elevetia pentru a infrunta nationala acestei tari, pe 19 iunie la Lucerna, pe Swissporarena (ora 21:45). ... citeste toata stirea