28 de jucatori pentru "dubla" cu Bulgaria si Liechtenstein

Selectionerul Edward Iordanescu a anuntat un lot de 28 de jucatori pentru meciurile amicale cu Bulgaria si Liechtenstein, ultimele teste inaintea EURO 2024. Noutatile lui Iordanescu sunt portarul Razvan Sava si mijlocasul Constantin Grameni, convocati in premiera. Romania va juca pe 4 iunie (ora 21:30) cu Bulgaria, iar pe 7 iunie (ora 21:00) contra Liechtensteinului, ambele pe Stadionul Steaua. La EURO 2024, in Grupa E, Romania va debuta in data de 17 iunie, contra Ucrainei (Munchen, ora 16:00), ... citește toată știrea