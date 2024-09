3-2 cu China, Romania ramane in al doilea esalon valoric mondial

Echipa Romaniei a invins formatia Chinei cu scorul de 3-2, in Grupa Mondiala II a Cupei Davis, dupa ce tenismanul Cezar Cretu (foto) s-a impus dramatic in fata lui Rigele Te, cu 3-6, 6-3, 6-3, sambata, in Sala Polivalenta din Craiova.Cretu (292 ATP) l-a invins pe Rigele Te (636 ATP) dupa doua ore si 38 de minute.Tenismanul roman a revenit dupa ce a pierdut primul set (3-6), dar a inceput actul secund foarte bine, cu 3-0, si-a pierdut serviciul si i-a permis chinezului sa se apropie la 4-3, ... citește toată știrea