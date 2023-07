Peste 1.825 de sportivi din 62 federatii au participat la "Campionatele Mondiale de Karate WUKF", editia a XI-a, competitie gazduita de orasul Dundee, d in Scotia, in perioada 13-16 iulie.Evenimentul a fost organizat sub egida Federatiei Mondiale de Karate WUKF, iar Clubul Sportiv Karate JKA din Romania a deplasat, alaturi de lotul national al Romaniei, un numar de 16 sportivi, 7 dintre acestia beneficiind de finantare nerambursabila de la Primaria Brasov, prin proiectul "Si tu poti fi un ... citeste toata stirea