Sportive din Romania si alte sapte tari europene s-au inscris competitia pentru trofeului "Brasov Cup" la tenis feminin. Competitia se desfasoara in perioada 29 august - 4 septembrie la Baza Sportiva Olimpia de sub Tampa si este inscrisa in calendarul ITF World Tennis.Turneul este organizat de clubul ACS Sportul Alb Brasov si beneficiaza de o cofinantare de 115.000 de lei din partea Consiliului Judetean Brasov, prin programul de ... citeste toata stirea