50.000 de euro pentru Balint, dupa demitere

Brasoveanul Laszlo Balint (foto) a fost demis de pe banca Universitatii Craiova, dupa doar sapte meciuri. Mirel Radoi i-a preluat pe olteni pentru a incerca sa obtina calificarea in play-off-ul Conference League.Universitatea Craiova a pierdut prima mansa cu ucrainenii de la Zorya, scor 0-1, iar acum spera la o eventuala calificare in play-off-ul Conference League printr-un succes pe propriul teren.Potrivit Orange Sport, Balint a primit salarii compensatorii in valoare de 50.000 de euro. In ... citeste toata stirea