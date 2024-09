68 de echipaje la "Raliul celor 3 judete". Startul se da vineri, in centrul Brasovului

TESS Rally Brasov, etapa cu cea mai indelungata si bogata istorie in competitiile automobilistice din tara noastra, se va desfasura in acest weekend (20 - 22 septembrie), sarbatorind a 53-a editie. "Start-ul festiv" va fi dat vineri, la ora 20.00, in Brasov - Bulevardul Eroilor, Modarom.Purtand in acest an denumirea de "raliul celor trei judete" datorita probelor ce strabat judetele Brasov, Prahova si Covasna, etapa organizata de Club Auto Blic Brasov va fi decisiva pentru majoritatea ... citește toată știrea