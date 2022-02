Ultimul test inaintea cantonamentului din Antalya a fost un succes pentru FC Brasov. Brasovenii s-au impus cu 7-1 (3-0), pe terenul sintetic de la ICIM, in fata Jiului Petrosani, echipa de Liga a 3-a.Pentru brasoveni au inscris Mihalcea in minutul 29 din penalty, Rosu de patru ori in minutele 41, 45, 57 si 73, Lascu in minutul 53 si Horia Popa in minutul 67. Oaspetii au inscris golul de onoare in ultimul minut al ... citeste toata stirea