Avocatul Simonei Halep a anuntat ca a dat in judecata firma care a produs suplimentul indicat de jucatoarea noastra drept sursa contaminarii cu roxadustat. Niciun proces nu a fost insa deschis in Canada.Pe surse au aparut si despagubirile pe care le-ar cere Simona Halep de la firma canadiana Quantum Nutrition: 10 milioane de dolari.Mai mult, Bogdan Stoica, avocatul Simonei, spunea ca aceasta actiune in justitie va duce la sfarsitul firmei respective.Gazeta Sporturilor a declansat o ancheta ... citeste toata stirea