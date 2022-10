A decis ca fotbalul nu e pentru el si a dat lovitura

Charlie Wilson (31 de ani) este un nume care nu le spune nimic iubitorilor fotbalului, insa britanicul si-a asumat acest lucru si a hotarat sa inceapa o cariera in alt domeniu. Wilson a fost un portar promitator de la juniorii lui Crystal Palace si a evoluat cativa ani in ligile de amatori din Anglia, dar a inteles ca fotbalul nu este pentru el si a vrut sa-i calce pe urme tatalui sau. Astfel, a devenit mare mahar imobiliar si are o avere estimata la nu mai putin de 65 de milioane de euro. ... citeste toata stirea