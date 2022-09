A doua victorie: Bine pana la pauza, chin dupa

FC Brasov a obtinut, sambata, cea de-a doua victorie a sezonului, impunandu-se cu scorul de 1-0 (1-0) in fata celor de la Metaloglobus Bucuresti. Golul victoriei a fost inscris chiar in debutul partidei, la prima mare ocazie a meciului, autor Edi Lambrinoc (4). Tanarul brasovean a fost servit excelent de atacantul bulgar Milcho Angelov, care l-a lasat singur cu portarul advers. Edi l-a "executat" rece pe portarul Gavrilas, plasand mingea in mbinclul portii. Juniorul a inscris al 2-lea sau gol ... citeste toata stirea