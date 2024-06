A inceput Campionatul European!

Echipa Germaniei a invins formatia Scotiei cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania pana pe 14 iulie. Mannschaft a inceput competitia cu nu se poate mai bine, rezolvand primul meci inca din prima repriza.Florian Wirtz (10), Jamal Musiala (19), Kai Havertz (45+1 - penalty), Niclas Fullkrug (68) si Emre Can (90+3) au marcat pentru gazde, in timp ce autogolul lui Antonio Rudiger (87) a ... citește toată știrea