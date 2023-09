A inceput un nou campionat pentru juniorii de la FC Brasov! Stegari de Under 17 si Under 19 au avut duminica prima etapa din Campionatul National. Galben negrii au jucat, pe Tineretului, impotriva celor de la CS Mioveni.Juniorii "mici" au reusit sa invinga, in timp ce cei de U19 au cedat in fata argesenilor. ... citeste toata stirea