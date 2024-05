A luat titlul mondial la snooker si a castigat jumatate de milion de lire

Englezul Kyren Wilson - foto - (32 de ani) a castigat pentru prima data in cariera Campionatul Mondial de snooker. El l-a invins in finala pe galezul Jak Jones, un jucator venit din calificari, caruia putini ii dadeau sanse sa ajunga atat de departe.Kyren Wilson a castigat nu fara emotii o finala pe care a avut-o in mana (a condus si cu 7-0). In cele din urma, englezul s-a impus cu 18-14 si a pus mana pe cecul de 500.000 de lire sterline. In ultimul joc, atunci cand a realizat ca nu mai poate ... citește toată știrea