A murit Jerry West, legenda a echipei Los Angeles Lakers

Fostul baschetbalist american Jerry West (foto), legenda a echipei Los Angeles Lakers, a decedat miercuri, la varsta de 86 de ani. El era baschetbalistul reprezentat pe celebrul logo al NBA. Fost jucator si antrenor al celor de la Los Angeles Lakers, Jerry West activase in ultimii opt ani, incepand din 2017, in Consiliul Director al clubului Los Angeles Clippers. Supranumit "Mister Clutch", pentru capacitatea sa de a fi decisiv in finalurile de meci, Jerry West a dat nastere unei imagini care ... citește toată știrea