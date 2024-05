A murit Stefan Birtalan, fostul mare handbalist al Romaniei

Stefan Birtalan, fostul mare handbalist roman, a murit luni dimineata, la varsta de 75 de ani. Stefan Birtalan a murit la Spitalul Fundeni, unde era internat in ultima vreme. Stefan Birtalan a murit ieri, in jurul orei 06:00 dimineata si a fost confirmat de fosti componenti ai "Generatiei de Aur" a handbalului romanesc. "Din nefericire, vestea cutremuratoare este adevarata. Marele Birtalan a murit in aceasta dimineata, la ora 6.00, dupa o lunga suferinta", a spus Dan Marin, pentru Libertatea. ... citește toată știrea