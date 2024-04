A murit un fost portar al Craiovei

Fostul portar Florin Oprea, care a fost titular intre buturile echipei de fotbal Universitatea Craiova in sezonul 1973-1974, in care alb-albastrii au cucerit primul lor titlu din palmares, a decedat, marti, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. "Florin Oprea, fostul mare portar al "Campioanei Unei Mari Iubiri" si ambasador al Stiintei, a plecat dintre noi in aceasta ... citește toată știrea