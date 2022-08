A patra etapa, inca in cautarea primului succes in campionat

Dupa trei etape in care a adunat doar doua puncte, FC Brasov incearca prima victorie a sezonului, sambata, de la ora 11.00, pe teren propriu. Pe "Tineretului" va sosi Ripensia, un alt adversar din Timisoara, dupa ce in runda precedenta elevii lui Dan Alexa au remizat, 0-0, pe terenul Politehnicii.Daca "galben-negrii" se afla pe pozitia a 16-a, in urma celor doua remize obtinute pana acum, nici "Ripi" nu sta prea bine in debut de sezon, avand doar un punct, dupa un 1-1 la Minaur Baia Mare, ... citeste toata stirea