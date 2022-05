A patra finala de Champions League pentru Klopp

Liverpool s-a calificat pentru a treia oara in finala UEFA Champions League, cu Jurgen Klopp antrenor, dupa o "dubla" spectaculoasa impotriva lui Villarreal, incheiata 5-2 la general. In urma calificarii in finala UEFA Champions League, Jurgen Klopp a egalat un record detinut de doar trei antrenori. Concret, tehnicianul lui Liverpool a reusit sa ajunga pentru a patra oara in ultimul act al competitiei, de trei ori cu formatia de pe Anfield si o singura data cu Borussia Dortmund. Pana aseara, ... citeste toata stirea